«Он отвратителен». В WWE недовольны участием комментатора Макафи в главном сюжете компании

Остин Тиори (справа)
Командный чемпион WWE Остин Тиори раскритиковал журналиста и комментатора Пэта Макафи, который участвует в главном сюжете промоушена за неоспоримое чемпионство. Макафи объединился с Рэнди Ортоном, который в ночь на 19 апреля сразится с обладателем титула Коди Роудса в главном событии WrestleMania 42.

«Пэт Макафи — он отвратителен. Когда я вспоминаю ту WrestleMania, где я, к сожалению, проиграл, когда встретился с ним. Тот факт, что он всё ещё здесь и собирается выйти на WrestleMania с Рэнди Ортоном… Просто не вижу тут одного уровня исполнителей. Рэнди Ортон — легенда, а Пэт Макафи — мусор.

Макафи атакует Коди Роудса

Фото: wwe.com

Я разочарован, очень разочарован. Разочарован в Лас-Вегасе, ESPN и WWE. Что мы делаем? Зачем нам этот парень? Он просто открывает рот, несёт всякую чушь, но не может подтвердить это делом. Причина недовольства? Когда кто-то сидит за комментаторским столом, при этом может сам составлять своё расписание, выходить на ринг WWE, держать самый престижный титул и открывать рот, сколько хочет, при том, что другие суперзвёзды WWE не получают такой свободы — это мерзко», — сказал Тиори на подкасте UnSportsmanLike.

Материалы по теме
WWE подписали контракт с экс-чемпионкой в преддверии WrestleMania из-за травмы легенды

По данным издания PWInsider, рестлеры за кулисами в гневе от того, что руководство приняло использовать Макафи в главном сюжете компании.

Материалы по теме
Фото
WWE WrestleMania 42: кард первого дня шоу. Поединок Логана Пола, бой iShowSpeed
