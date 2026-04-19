Дарья Железнякова проиграла Мелиссе Кроден на турнире UFC

В ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 апреля, в Виннипеге (Канада) на арене «Канада Лайф Центр» проходит турнир UFC Fight Night 273. В рамках турнира россиянка Дарья Железнякова провела поединок с канадкой Мелиссой Кроден.

Бой продлился все три раунда и закончился победой Кроден единогласным решением судей.

Ранее на турнира бой между 26-летним российским бойцом UFC, выступающим в легчайшем весе, Марком Вологдиным и 34-летним американцем Джоном Кастанедой решением большинства судей признан ничьей.

Главным событием вечера станет бой в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Бёрнсом и канадцем Майком Мэлоттом.

У Дарьи в профессиональном рекорде 10 побед, из которых пять были одержаны досрочно, и три поражения. Железнякова дебютировала в ММА в июле 2019 года. Является чемпионкой России по кикбоксингу (2014, 2018, 2019).

В активе Мелиссы, в свою очередь, восемь побед и три поражения. Она дебютировала в профи в сентябре 2016 года.