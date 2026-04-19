Появились судейские записки дебютного боя Марка Вологдина в UFC, который завершился ничьей

Появились судейские записки поединка между 26-летним российским бойцом UFC, выступающим в легчайшем весе, Марком Вологдиным и 34-летним американцем Джоном Кастанедой, который прошёл на турнире UFC Fight Night 273 в Виннипеге (Канада) в ночь с 18 на 19 апреля.

Бой решением большинства судей признан ничьей. Для Марка это был дебютный поединок в UFC.

Теперь у Марка в профессиональном рекорде 12 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, четыре поражения и два боя были признаны ничьей.

Главным событием вечера станет бой в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Бёрнсом и канадцем Майком Мэлоттом.