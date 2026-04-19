Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Майк Мэллот нокаутировал Гилберта Бёрнса в главном бою UFC Fight Night 273

Турнир UFC Fight Night 273 прошёл в ночь с 18 на 19 апреля в Виннипеге на арене «Канада Лайф Центр». В главном событии вечера встретились полусредневесы Гилберт Бёрнс и Майк Мэлотт.

UFC 2026. UFC Fight Night 273, Виннипег, Канада
Гилберт Бёрнс — Майк Мэлотт (W)
19 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Гилберт Бёрнс
Окончено
TKO
Майк Мэлотт

Бой завершился победой Мэлотта техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Бёрнс потерпел десятое поражение в карьере и пятое кряду. На его счету также 22 победы.

На счету Мэлотта 14 побед, два поражения и одна ничья. Он идёт на серии из четырёх побед кряду.

Россию на турнире представила Дарья Железнякова, которой провела поединок с канадкой Мелиссой Кроден и проиграла ей единогласным решением судей после трёх раундов.

Материалы по теме
Железнякова не справилась с канадкой. У россиянки второе поражение в UFC
