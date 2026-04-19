Майк Мэллот нокаутировал Гилберта Бёрнса в главном бою UFC Fight Night 273

Турнир UFC Fight Night 273 прошёл в ночь с 18 на 19 апреля в Виннипеге на арене «Канада Лайф Центр». В главном событии вечера встретились полусредневесы Гилберт Бёрнс и Майк Мэлотт.

Бой завершился победой Мэлотта техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Бёрнс потерпел десятое поражение в карьере и пятое кряду. На его счету также 22 победы.

На счету Мэлотта 14 побед, два поражения и одна ничья. Он идёт на серии из четырёх побед кряду.

Россию на турнире представила Дарья Железнякова, которой провела поединок с канадкой Мелиссой Кроден и проиграла ей единогласным решением судей после трёх раундов.

