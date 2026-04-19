Майк Мэллот нокаутировал Гилберта Бёрнса в главном бою UFC Fight Night 273
Поделиться
Турнир UFC Fight Night 273 прошёл в ночь с 18 на 19 апреля в Виннипеге на арене «Канада Лайф Центр». В главном событии вечера встретились полусредневесы Гилберт Бёрнс и Майк Мэлотт.
UFC 2026. UFC Fight Night 273, Виннипег, Канада
Гилберт Бёрнс — Майк Мэлотт (W)
19 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Гилберт Бёрнс
Окончено
TKO
Майк Мэлотт
Бой завершился победой Мэлотта техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Бёрнс потерпел десятое поражение в карьере и пятое кряду. На его счету также 22 победы.
На счету Мэлотта 14 побед, два поражения и одна ничья. Он идёт на серии из четырёх побед кряду.
Россию на турнире представила Дарья Железнякова, которой провела поединок с канадкой Мелиссой Кроден и проиграла ей единогласным решением судей после трёх раундов.
Комментарии
- 19 апреля 2026
-
05:53
-
02:40
-
01:49
-
00:54
-
00:27
-
00:03
-
00:01
- 18 апреля 2026
-
23:16
-
23:06
-
23:04
-
22:44
-
22:17
-
22:16
-
21:36
-
21:30
-
21:08
-
20:23
-
20:11
-
20:05
-
19:48
-
19:39
-
19:30
-
19:17
-
19:13
-
19:09
-
18:51
-
18:48
-
18:33
-
18:10
-
18:00
-
17:22
-
17:10
-
16:50
-
16:11
-
16:00