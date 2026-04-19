Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян победил Юрайю Фейбера в главной схватке турнира RAF 08

Арман Царукян победил Юрайю Фейбера в главной схватке турнира RAF 08
Комментарии

В США прошла схватка по правилам вольной борьбы между представляющим Армению и Россию Арманом Царукяном и 46-летним бывшим претендентом на титул UFC в легчайшем весе американцем Юрайем Фейбером.

Схватка закончилась победой Царукяна со счётом 13-1. Эта победа стала для Армана четвёртой кряду в организации.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Фейбер выступал на профессиональном уровне в ММА с 2003 по 2019 год. В его рекорде 35 побед и 11 поражений. Четырежды бился за абсолютный титул чемпиона UFC.

Царукян отреагировал на то, что его выгнали из самолёта

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android