Арман Царукян победил Юрайю Фейбера в главной схватке турнира RAF 08

В США прошла схватка по правилам вольной борьбы между представляющим Армению и Россию Арманом Царукяном и 46-летним бывшим претендентом на титул UFC в легчайшем весе американцем Юрайем Фейбером.

Схватка закончилась победой Царукяна со счётом 13-1. Эта победа стала для Армана четвёртой кряду в организации.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Фейбер выступал на профессиональном уровне в ММА с 2003 по 2019 год. В его рекорде 35 побед и 11 поражений. Четырежды бился за абсолютный титул чемпиона UFC.

