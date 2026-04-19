Гилберт Бёрнс объявил о завершении карьеры в ММА

Гилберт Бёрнс объявил о завершении карьеры в ММА
Бразильский боец Гилберт Бёрнс объявил о завершении профессиональной карьеры после поражения на турнире UFC Fight Night 273.

UFC 2026. UFC Fight Night 273, Виннипег, Канада
Гилберт Бёрнс — Майк Мэлотт (W)
19 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Гилберт Бёрнс
Окончено
TKO
Майк Мэлотт

Ивент прошёл в ночь с 18 на 19 апреля в Виннипеге на арене «Канада Лайф Центр». В главном бою вечера Бёрнс уступил Майку Мэлотту техническим нокаутом в третьем раунде. Это поражение стало для бразильца десятым в карьере и пятым подряд. В его активе также 22 победы.

Бёрнсу 39 лет. В UFC он выступал с 2014 года и провёл в организации 25 боёв. Гилберт был претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе, но не становился чемпионом. Он сражался за пояс на UFC 258 в феврале 2021 года, где проиграл Камару Усману техническим нокаутом.

