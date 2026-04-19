Результаты турнира UFC Fight Night 273 с боем Бёрнс — Мэлотт и поединком двух россиян
«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами недавно завершившегося турнира UFC Fight Night 273, который прошёл в Виннипеге (Канада). Ивент возглавил бой в полусреднем весе между Гилбертом Бёрнсом и Майком Мэлоттом.
Основной кард
- Полусредний вес: Майк Мэлотт победил Гилберта Бёрнса техническим нокаутом, 3-й раунд.
- Легчайший вес: Шарль Журден победил Кайлера Филлипса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
- Лёгкий вес: Джей Херберт победил Мандела Нэлло техническим нокаутом, 1-й раунд.
- Женщины, наилегчайший вес: Жасмин Ясудавичюс победила Карин Силву единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
- Лёгкий вес: Гейдж Янг победил Тиаго Мойзеса раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29).
- Полулёгкий вес: Марсио Барбоза победил Денниса Бузукью нокаутом, 1-й раунд.
Предварительный кард
- Средний вес: Роберт Валентин победил Жюльена Леблана удушающим приёмом, 1-й раунд.
- Тяжёлый вес: Гёкхан Сарычам победил Таннера Босера техническим нокаутом, 2-й раунд.
- Женщины, легчайший вес: Мелисса Кроден победила Дарью Железнякову единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
- Лёгкий вес: Митч Рапосо победил Алана До Насименто решением судей.
- Женщины, наилегчайший вес: Джей-Джей Олдрич победила Джейми-Лин Хорт единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
- Легчайший вес: Марк Вологдин и Джон Кастанеда завершили бой вничью (29-27, 28-28, 28-28).
- Легчайший вес: Джон Яннис победил Джейми Сираджа техническим нокаутом, 1-й раунд.
Алекс Перейра готовится к дебюту в тяжёлом весе UFC
Материалы по теме
Комментарии