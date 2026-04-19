Результаты турнира UFC Fight Night 273 с боем Бёрнс — Мэлотт и поединком двух россиян

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами недавно завершившегося турнира UFC Fight Night 273, который прошёл в Виннипеге (Канада). Ивент возглавил бой в полусреднем весе между Гилбертом Бёрнсом и Майком Мэлоттом.

Основной кард

Полусредний вес: Майк Мэлотт победил Гилберта Бёрнса техническим нокаутом, 3-й раунд.

Легчайший вес: Шарль Журден победил Кайлера Филлипса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Лёгкий вес: Джей Херберт победил Мандела Нэлло техническим нокаутом, 1-й раунд.

Женщины, наилегчайший вес: Жасмин Ясудавичюс победила Карин Силву единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Лёгкий вес: Гейдж Янг победил Тиаго Мойзеса раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29).

Полулёгкий вес: Марсио Барбоза победил Денниса Бузукью нокаутом, 1-й раунд.

Предварительный кард

Средний вес: Роберт Валентин победил Жюльена Леблана удушающим приёмом, 1-й раунд.

Тяжёлый вес: Гёкхан Сарычам победил Таннера Босера техническим нокаутом, 2-й раунд.

Женщины, легчайший вес: Мелисса Кроден победила Дарью Железнякову единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Лёгкий вес: Митч Рапосо победил Алана До Насименто решением судей.

Женщины, наилегчайший вес: Джей-Джей Олдрич победила Джейми-Лин Хорт единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Марк Вологдин и Джон Кастанеда завершили бой вничью (29-27, 28-28, 28-28).

Легчайший вес: Джон Яннис победил Джейми Сираджа техническим нокаутом, 1-й раунд.

Алекс Перейра готовится к дебюту в тяжёлом весе UFC