Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты турнира UFC Fight Night 273 с боем Бёрнс — Мэлотт и поединком двух россиян

Комментарии

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами недавно завершившегося турнира UFC Fight Night 273, который прошёл в Виннипеге (Канада). Ивент возглавил бой в полусреднем весе между Гилбертом Бёрнсом и Майком Мэлоттом.

Основной кард

  • Полусредний вес: Майк Мэлотт победил Гилберта Бёрнса техническим нокаутом, 3-й раунд.
  • Легчайший вес: Шарль Журден победил Кайлера Филлипса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
  • Лёгкий вес: Джей Херберт победил Мандела Нэлло техническим нокаутом, 1-й раунд.
  • Женщины, наилегчайший вес: Жасмин Ясудавичюс победила Карин Силву единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
  • Лёгкий вес: Гейдж Янг победил Тиаго Мойзеса раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29).
  • Полулёгкий вес: Марсио Барбоза победил Денниса Бузукью нокаутом, 1-й раунд.

Предварительный кард

  • Средний вес: Роберт Валентин победил Жюльена Леблана удушающим приёмом, 1-й раунд.
  • Тяжёлый вес: Гёкхан Сарычам победил Таннера Босера техническим нокаутом, 2-й раунд.
  • Женщины, легчайший вес: Мелисса Кроден победила Дарью Железнякову единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
  • Лёгкий вес: Митч Рапосо победил Алана До Насименто решением судей.
  • Женщины, наилегчайший вес: Джей-Джей Олдрич победила Джейми-Лин Хорт единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
  • Легчайший вес: Марк Вологдин и Джон Кастанеда завершили бой вничью (29-27, 28-28, 28-28).
  • Легчайший вес: Джон Яннис победил Джейми Сираджа техническим нокаутом, 1-й раунд.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android