Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Бокс/ММА Новости

Статистика боя Дарья Железнякова —Мелисса Кроден: удары, процент точности, судейские карточки

Статистика боя Дарья Железнякова — Кроден: удары, процент точности, судейские карточки
В ночь на 19 апреля на турнире UFC Fight Night 273 в Виннипеге, Канада, 30-летняя россиянка, чемпионка России по кикбоксингу Дарья Железнякова проиграла судейским решением 35-летней канадке Мелиссе Кроден. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с судейскими записками.

UFC 2026. UFC Fight Night 273, Виннипег, Канада
Мелисса Кроден (W) — Дарья Железнякова
19 апреля 2026, воскресенье. 01:15 МСК
Мелисса Кроден
Окончено
UD
Дарья Железнякова

За весь поединок представительница Канады нанесла 92 удара, из которых 65 оказались акцентированными. 51 раз Кроден попала в голову Железняковой, 12 — в корпус, и шесть — в ноги. Также на счету Мелиссы четыре тейкдауна. Также на счету победительницы боя одна попытка сабмишена.

Россиянка выбросила 81 удар, из которых только 41 оказался акцентированным. 30 раз Дарья попала в голову Мелиссе, семь — в корпус и четыре — в ноги. У россиянки ноль тейкдаунов.

Все судьи единогласно отдали победу Кроден — 29-28, 29-28, 29-28.

Материалы по теме
Железнякова не справилась с канадкой. У россиянки второе поражение в UFC
Железнякова не справилась с канадкой. У россиянки второе поражение в UFC
