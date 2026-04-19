Статистика боя Дарья Железнякова — Кроден: удары, процент точности, судейские карточки

В ночь на 19 апреля на турнире UFC Fight Night 273 в Виннипеге, Канада, 30-летняя россиянка, чемпионка России по кикбоксингу Дарья Железнякова проиграла судейским решением 35-летней канадке Мелиссе Кроден. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с судейскими записками.

За весь поединок представительница Канады нанесла 92 удара, из которых 65 оказались акцентированными. 51 раз Кроден попала в голову Железняковой, 12 — в корпус, и шесть — в ноги. Также на счету Мелиссы четыре тейкдауна. Также на счету победительницы боя одна попытка сабмишена.

Россиянка выбросила 81 удар, из которых только 41 оказался акцентированным. 30 раз Дарья попала в голову Мелиссе, семь — в корпус и четыре — в ноги. У россиянки ноль тейкдаунов.

Все судьи единогласно отдали победу Кроден — 29-28, 29-28, 29-28.