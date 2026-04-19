Хамзат Чимаев подписал контракт с RAF

Пресс-служба промоушена по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF) во время своего восьмого номерного турнира объявила о подписании контракта с 31-летним действующим обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

На счету непобеждённого Чимаева, который считается одним из сильнейших борцов в истории смешанных единоборств, 15 выигранных поединков в качестве профессионального бойца. Пять побед достались уроженцу Чечни нокаутом, три — судейским решением и семь — сабмишеном. В промоушене Даны Уайта Хамзат выступает с 2020 года, где в дебютном поединке с помощью удушающего победил Джона Филлипса.