Дана Уайт ответил на вопрос о возвращении Конора Макгрегора в октагон

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFС) Дана Уайт высказался о возможном возвращении 37-летнего легендарного ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, являющегося первым двойным чемпионом в истории промоушена.

— Конор очень активен в социальных сетях. Какие новости по его возможному возвращению?

— Всё выглядит неплохо. Вы знаете, что, как только мы заключим с ним сделку, мы объявим об этом, — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC в Ванкувере.

Ранее Конор Макгрегор сообщил о своём намерении провести первый с 2021 года поединок по правилам ММА уже летом.