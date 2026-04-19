«Притворяешься крутым». Стрикленд — о словах Чимаева про отсутствие у него команды

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд отреагировал на слова непобеждённого 31-летнего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, о том, что у него нет команды.

«Ну, сейчас я в Ньюпорте, на пляже Корона-дель-Мар… Всё это болтовня, чувак. Притворяешься крутым. Мы все видели, как Пауло Коста ответил о попадании в кард с тобой: «Удержите меня». Ха-ха», — написал Стрикленд в социальной сети Х.

Ранее бразилец Пауло Коста после победы над Азаматом Мурзакановым заявил, что находится ближе к титулу в полутяжёлом весе, чем в среднем, но если UFC захочет дать ему титульный бой в среднем дивизионе, то он останется.