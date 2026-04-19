Видео: Царукян сдержал обещание и бросил Фейбера к зрителям на турнире по грэпплингу

В социальных сетях появился видеоролик, на котором 29-летний боец, второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян во время грэпплинг-схватки выбросил за пределы ринга в толпу 46-летнего бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе американца Юрайю Фейбера.

Поединок Царукяна и Фейбера прошёл на турнире Real American Freestyle (RAF) в ночь на 19 апреля. Перед схваткой Арман сказал: «Хочу этого баклана поднять, пробежать и кинуть в людей. Зачем? Да он там что-то выставляет, хайпует, что-то делает. Я хочу его поднять, с ним пробежаться и выкинуть его. Прямо как в рестлинге».