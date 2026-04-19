WWE WrestleMania 42 — 2026 — результаты — первый день

WWE WrestleMania 42: результаты первого дня шоу. Три титульные смены и возвращение звезды
В ночь с 18 на 19 апреля в Лас-Вегасе, США, на «Эллиджент Стэдиум» состоялся первый день крупнейшего реслинг-шоу года от промоушена World Wreslting Entertainment (WWE) WrestleMania 42. По традиции последних лет мероприятие проходит в два дня. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом первого дня шоу.

WWE WrestleMania 42. Результаты первого дня шоу:

1. Джей Усо, Джимми Усо и Эл Эй Найт победили «Вижен» (Логан Пол и Остин Тиори) и IShowSpeed в командном поединке. После матча Логан Пол стал избивать стримера, но вмешались Усо с Найтом, в результате чего IShowSpeed провёл «сплэш» с верхнего каната на комментаторский стол, где лежал Логан.

2. Джейкоб Фату победил Дрю Макинтайра в несанкционированном матче без дисквалификаций.

3. Бри Белла и вернувшаяся в промоушен Пейдж, вышедшая на замену травмированной Никки Белле, победили «Непреодолимую силу» (Ная Джакс и Лэш Ледженд), Шарлотт Флэр и Алексу Блисс, Бэйли и Лайру Валькирии в матче четверной угрозы и стали новыми командными чемпионками.

4. Бекки Линч победила Эй Джей Ли и стала новой интерконтинентальной чемпионкой.

5. Гюнтер, завершивший карьеру Джона Сины, победил Сета Роллинса с помощью «слиппера» после вмешательства Брона Брейккера.

6. Лив Морган победила Стефани Вакер и стала новой женской чемпионкой Raw.

7. Коди Роудс победил Рэнди Ортона, защитив неоспоримое чемпионство. После матча Ортон избил Роудса и впервые за много лет провёл фирменный «пант кик»

Материалы по теме
«Он отвратителен». В WWE недовольны участием комментатора Макафи в главном сюжете компании
WWE WrestleMania 42: кард второго дня шоу. Брок Леснар проведёт бой, четыре титульника
