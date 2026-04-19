Уайт только на пресс-конференции UFC узнал, что Чимаев подписал контракт с RAF

Президент Ultimate Fighting Championship (UFС) Дана Уайт отреагировал на подписание контракта между промоушеном по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF) и 31-летним действующим обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

— Пару часов назад в Real American Freestyle объявили о сделке с Хамзатом Чимаевым. Знали ли вы об этом?

— Кто объявил?

— Real American Freestyle — RAF. Это не первый талант из UFC, которого они привлекают к себе на турниры.

— А, хорошо. Это хорошая сделка для них. Надеюсь, у них всё получится, — приводит слова Уайта с пресс-конференции Red Corner MMA в социальной сети Х.