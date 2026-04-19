Сехудо извинился за срыв схватки с Двалишвили на RAF 08

39-летний американский боец, обладатель золотой медали Олимпиады-2008 в вольной борьбе и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о срыве схватки с бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили на RAF 08.

«Эй, народ, только что вернулся домой. К сожалению, пришлось сняться с этого поединка против Мераба. Знаете, это обидно, потому что я хотел эту схватку, это наш реванш. Думаю, это было бы отличное шоу. Отличная история, весь этот вечер, но я просто не смог… В общем, личные дела, личные травмы, которые нужно… ну, знаете, залечить, вернуться домой и делать своё дело. Я только что приехал домой.

Я хотел извиниться перед Мерабом, что уже сделал в личном сообщении, а потом хотел поблагодарить Real American Freestyle, всю команду, всех, кто там работает. RАF, Чеда Иззи, Эрика Бишоффа и всех остальных, кто участвует в создании этого классного ивента. Вы, ребята, знаете, что я командный игрок, вы знаете, как сильно я люблю Rural American Freestyle, и давайте не забывать Real American Beer.

Я оставлю эти травмы при себе, но в любом случае я пытался выйти, но это оказалось слишком. Так что я просто хочу сказать спасибо и извиниться перед всеми, кто пришёл поддержать, кто хотел посмотреть, как мы соревнуемся. Но также я хочу сказать спасибо всем, кто идёт на ивент, чтобы посмотреть это и поддержать спорт, поддержать великий спорт — борьбу. Спасибо вам всем, и салют», — сказал Сехудо в видеоролике в своих социальных сетях.