«Все забудут о нём». Царукян обозначил цель на схватку с Ковингтоном

29-летний боец, второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян после победы над 46-летним бывшим претендентом на титул UFC в легчайшем весе американцем Юрайей Фейбером на турнире RAF 08 заявил, что хочет победить Колби Ковингтона со счётом 10-0.

«Я нацелен на 10-0. Я не хочу отдавать ему ни одного балла, как отдал Юрайе — потому что тот старый и побеждать 10-0 нехорошо. А против Колби я буду валить жёстко, попробую сделать 10-0 и надрать ему задницу. Все забудут о нём как о борце, да и в UFC его уже все забыли», — приводит слова Царукяна с пресс-конференции RAF Red Corner MMA в социальной сети Х.