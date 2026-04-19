«Потому что тебе 47 лет». Царукян перед боем пообещал отдать Фейберу два очка

29-летний боец, второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян перед схваткой с 46-летним бывшим претендентом на титул UFC в легчайшем весе американцем Юрайей Фейбером на турнире Real American Freestyle (RAF) в ночь на 19 апреля пообещал отдать ему два очка.

«Сколько очков ты хочешь? Я дам тебе два. Я наберу 10 очков и дам тебе 2, потому что тебе 47 лет — я не собираюсь обыгрывать тебя со счётом 10-0», — сказал Царукян.

Во время турнира пресс-служба промоушена RAF объявила о том, что заключила контракт с 31-летним действующим обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.