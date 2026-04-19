Все новости
Арман Царукян объяснил, чем Россия лучше США

Арман Царукян объяснил, чем Россия лучше США
29-летний боец, второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян сравнил жизнь в США и в России.

«Дороги в Америке лучше, не будем спорить, что правда, то правда. В России лучше еда, лучше природа, лучше люди, лучше работают все банки, сайты. Здесь [в США] бюрократия, брат. Хочешь зайти к доктору, к доктору зашёл, а тебе дают [большую] папку бумаг заполнять — были операции, не были. Я говорю: «Я пришёл просто...»

Люди привыкли здесь к такому? Брат, ну, как можно зайти… Допустим, приходишь в ресторан, самый крутой ресторан, кто бы ты ни был — в России пришёл, тебя красиво люди встретили, сразу посадили. Сюда [в Америке] зашёл, допустим, вовремя пришёл — в пять часов забронирован стол. Ты приходишь ровно в 5, всё: «Ждите, ваш стол будет сейчас готов». Что готов? Куда готов? Для чего готов? Две вилки куда-то двигают, а ты стоишь 10 минут», — сказал Арман на YouTube-канале adam zubayraev.

Комментарии
