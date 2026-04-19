Уайт ответил на вопрос о будущем титула в полутяжёлом весе из-за травмы Ульберга

Президент UFC Дана Уайт высказался о будущем полутяжёлого дивизиона после того, как 35-летний действующий чемпион в этом весе новозеландец Карлос Ульберг перенёс операцию из-за разрыва крестообразной связки.

«Одна из хороших новостей, что он уже присутствовал на Power Slap, и я с ним разговаривал — он остаётся в Вегасе. Ему сделали операцию, он начнёт работать в [UFC] Performance Institute. Похоже, там, где он живёт в Австралии, это отдалённый район страны, так что вокруг него не так уж много всего.

Раньше, до того как мы построили Performance Institute, отправляли этих парней на операции к отличным врачам, а потом они ехали домой и ничего не делали. Никакой физиотерапии, никакого восстановления. Теперь, с PI, это место спасло больше боёв и помогло большему количеству атлетов продлить карьеру. Мы возьмём его туда и посмотрим, как быстро он начнёт восстанавливаться.

Введение временного титула в полутяжёлом весе? Нет. Карлос всё ещё только в начале пути в роли чемпиона. Но мы такую возможность проработаем», — приводит слова Уайта MMAJunkie.