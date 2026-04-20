Сириль Ган привлёк россиянина Артёма Вахитова к подготовке к бою против Алекса Перейры

Бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган привлёк экс-обладателя титула Glory в полутяжёлом весе россиянина Артёма Вахитова к своему тренировочному лагерю к бою против бывшего чемпиона UFC в категории до 84 кг и до 93 кг бразильца Алекса Перейры. Их поединок станет соглавным событием турнира UFC White House — Freedom 250.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

Артёму 35 лет. В своём профессиональном рекорде по правилам кикбоксинга Вахитов имеет 23 победы, из которых восемь были одержаны досрочно, и семь поражений. Россиянин является последним, кто побеждал бразильца Алекса Перейру по правилам кикбоксинга в Glory.

