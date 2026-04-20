«Заставим проглотить слова про русских обратно». Богдан Гуськов бросил вызов Пауло Косте

10-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), представляющий Россию и Узбекистан, Богдан Гуськов бросил вызов бывшему претенденту на чемпионский титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильцу Пауло Косте.

«Коста на огромном хайпе сейчас. Он побил одного из бугименов нашего дивизиона, и, конечно, мне было бы очень круто с ним подраться. Тем более Пауло там что-то говорил насчёт русских ребят – здесь русский пацан, который вырос в Узбекистане и готов разделить клетку в любое время. Мы заставим Косту проглотить эти слова обратно», – сказал Гуськов в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.