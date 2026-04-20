Арман Царукян ответил, в каком случае примет титульный бой с Алексом Волкановски

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян сообщил, когда планирует провести следующий поединок в сильнейшей организации в мире, отметив, что готов провести бой против чемпиона UFC в полулёгком весе австралийца македонского происхождения Александра Волкановски.

— У тебя дата [твоего следующего боя есть]?

— Приблизительно, в июне. Сейчас определяется, с кем я буду драться. Может быть даже такое, что я спущусь в 66 кг и там за титул буду драться. Посмотрим, как и что будет. Вообще, хотелось бы остаться в своей весовой. Но это [поединок с Волкановски] я проведу, если мне не предложат подраться [в лёгком весе], — приводит слова Царукяна аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.