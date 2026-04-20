«Мои слова были про чеченцев, а не про русских». Коста отреагировал на вызов Гуськова

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста отреагировал на вызов 10-го номера рейтинга UFC в полутяжёлом весе, представляющего Россию и Узбекистан, Богдана Гуськова.

«Хороший вызов, Богдан. Ничего против русских людей, я их уважаю. Мои слова больше против чеченцев», — написал Коста на своей странице в социальной сети Х.

Богдану 33 года. В своём профессиональном рекорде Царевич имеет 18 побед, из которых все были одержаны досрочно, и три поражения. В профи российско-узбекский боец дебютировал в 2015 году. В данный момент Гуськов идёт на беспроигрышной серии из пяти поединков.