Коста: если Льюис снимется с боя против Хокита, я готов выступить в Белом доме в тяжах

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста сообщил, что готов провести следующий поединок против непобеждённого пятого номера рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американца Джоша Хокита на турнире UFC White House — Freedom 250, который состоится 14 июня в Вашингтоне.

«Я только что сообщил UFC: если Деррик Льюис по какой-то причине снимется с боя [против Джоша Хокита], я готов драться в Белом доме в тяжёлом весе. Никакого вранья», – написал Коста на своей странице в социальной сети Х.

Бразильскому бойцу 34 года. Коста имеет в своём профессиональном рекорде 16 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Пауло дебютировал в профи в 2012 году. Ранее бразилец владел титулом чемпиона Jungle Fight в среднем весе.

