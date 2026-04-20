В лиге RAF сообщили, что в дебюте Хамзат Чимаев может побороться с чемпионом ОИ

Президент лиги RAF Чед Бронштейн сообщил, с кем планируют свести непобеждённого 31-летнего чемпиона UFC в категории до 84 кг Хамзата Чимаева, который представляет ОАЭ, в дебютной схватке.

«Мы очень рады подписанию Хамзата Чимаева и работали над этим с тех пор, как создали лигу. Кайл Снайдер бросил ему вызов, Бо Никал бросил ему вызов, и Колби Ковингтон тоже в числе тех, кто хотел бы разделить с ним ковёр. Мы работаем над этим прямо сейчас и хотели бы увидеть противостояние Хамзата Чимаева и Кайла Снайдера. Вчера Кайлу задали вопрос представители MMAJunkie – они спросили, с кем бы он хотел бороться. Кайл очень уважает Хамзата, и я думаю, мы можем организовать замечательный матч», – сказал Бронштейн в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.