Бетербиева исключили из рейтинга P4P журнала The Ring, Бивол — всё ещё в топ-5

Авторитетный американский журнал The Ring представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент.
В новой редакции рейтинга в топ-10 вошёл действующий чемпион мира по версии WBO и IBF во втором полулёгком весе мексиканец Эмануэль Наваррете. Также отметим, что из рейтинга был исключён россиянин Артур Бетербиев из-за неактивности.
Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring на 20 апреля.
1. Александр Усик (24-0).
2. Наоя Иноуэ (32-0).
3. Шакур Стивенсон (25-0).
4. Джесси Родригес (23-0).
5. Дмитрий Бивол (24-1).
6. Дзюнто Накатани (32-0).
7. Дэвид Бенавидес (31-0).
8. Девин Хейни (33-0).
9. Оскар Кольясо (13-0).
10. Эмануэль Наваррете (40-2-1).