Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Бетербиева исключили из рейтинга P4P журнала The Ring, Бивол — всё ещё в топ-5
Авторитетный американский журнал The Ring представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент.

В новой редакции рейтинга в топ-10 вошёл действующий чемпион мира по версии WBO и IBF во втором полулёгком весе мексиканец Эмануэль Наваррете. Также отметим, что из рейтинга был исключён россиянин Артур Бетербиев из-за неактивности.

Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring на 20 апреля.

1. Александр Усик (24-0).
2. Наоя Иноуэ (32-0).
3. Шакур Стивенсон (25-0).
4. Джесси Родригес (23-0).
5. Дмитрий Бивол (24-1).
6. Дзюнто Накатани (32-0).
7. Дэвид Бенавидес (31-0).
8. Девин Хейни (33-0).
9. Оскар Кольясо (13-0).
10. Эмануэль Наваррете (40-2-1).

