Бетербиева исключили из рейтинга P4P журнала The Ring, Бивол — всё ещё в топ-5

Авторитетный американский журнал The Ring представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент.

В новой редакции рейтинга в топ-10 вошёл действующий чемпион мира по версии WBO и IBF во втором полулёгком весе мексиканец Эмануэль Наваррете. Также отметим, что из рейтинга был исключён россиянин Артур Бетербиев из-за неактивности.

Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring на 20 апреля.

1. Александр Усик (24-0).

2. Наоя Иноуэ (32-0).

3. Шакур Стивенсон (25-0).

4. Джесси Родригес (23-0).

5. Дмитрий Бивол (24-1).

6. Дзюнто Накатани (32-0).

7. Дэвид Бенавидес (31-0).

8. Девин Хейни (33-0).

9. Оскар Кольясо (13-0).

10. Эмануэль Наваррете (40-2-1).