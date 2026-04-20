Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Легенда бокса Джонс-младший заявил о готовности провести бой с экс-футболистом Тьерри Анри

Комментарии

57-летний бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший заявил о готовности провести выставочный бой с легендой английского футбольного клуба «Арсенал» французом Тьерри Анри.

«Согласился бы я на выставочный бой с Тьерри Анри? Если учитывать, в каком виде спорта я выступал и то, кем являюсь, если бы мне предложили хорошие деньги, то почему бы и нет? Если бы кто-то предложил мне хорошую сумму, я бы, конечно, вскочил и сказал: «Вот повод снова привести себя в форму».

Не хочу приводить себя в форму и точно не буду делать это просто так, ведь я столько лет тренировался. Но да, если бы кто-то сказал: «Эй, у нас есть столько-то долларов, приезжай, потренируйся и проведи выставочный бой», — согласился бы.

Больше я не участвую в подобных мероприятиях, потому что большинство из них не стоят того, чтобы тратить на них время, так что не обращаю на них особого внимания. Но такой человек, как он, способен заплатить за то, что хочет сделать», — приводит слова Джонса-младшего портал Sport Bible.

Материалы по теме
Рой Джонс назвал действующего непобеждённого боксёра, похожего на Мейвезера
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android