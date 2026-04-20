Легенда бокса Джонс-младший заявил о готовности провести бой с экс-футболистом Тьерри Анри

57-летний бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший заявил о готовности провести выставочный бой с легендой английского футбольного клуба «Арсенал» французом Тьерри Анри.

«Согласился бы я на выставочный бой с Тьерри Анри? Если учитывать, в каком виде спорта я выступал и то, кем являюсь, если бы мне предложили хорошие деньги, то почему бы и нет? Если бы кто-то предложил мне хорошую сумму, я бы, конечно, вскочил и сказал: «Вот повод снова привести себя в форму».

Не хочу приводить себя в форму и точно не буду делать это просто так, ведь я столько лет тренировался. Но да, если бы кто-то сказал: «Эй, у нас есть столько-то долларов, приезжай, потренируйся и проведи выставочный бой», — согласился бы.

Больше я не участвую в подобных мероприятиях, потому что большинство из них не стоят того, чтобы тратить на них время, так что не обращаю на них особого внимания. Но такой человек, как он, способен заплатить за то, что хочет сделать», — приводит слова Джонса-младшего портал Sport Bible.