«Мелкий ублюдок. В шоке, какой он тупой». Топурия оскорбительно высказался о Царукяне

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия оскорбительно высказался в адрес второго номера рейтинга UFC в категории до 70 кг, представляющего Россию и Армению, Армана Царукяна.

«Успокойся, Арман. Участвуй в турнирах по борьбе, занимайся стримами, мелкий ублюдок. Он дебил. Тупой как пробка. К чёрту Армана. Мне не нравится, когда люди притворяются богатыми и показывают все эти деньги. Типа, чувак, ты даже не богат — просто тратишь деньги своего отца, а не свои. Я в шоке от того, какой Арман тупой. Царукян ещё ребёнок. Он не на моём уровне. Если мы встретимся, то я сломаю ему челюсть в первом же раунде», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

Материалы по теме
«Подраться с Топурией, забрать пояс и выкинуть его из лиги». Царукян — о своей цели в UFC
Материалы по теме
Два очка Кучерова и рекорд Вембаньямы в НБА. Главные события в спорте 20 апреля
Два очка Кучерова и рекорд Вембаньямы в НБА. Главные события в спорте 20 апреля
