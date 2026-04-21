«Шокирую мир». Илия Топурия заявил, что финиширует Махачева в возможном бою

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия выразил уверенность, что в очном противостоянии с 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым сможет одержать победу сабмишеном, чем шокирует весь мир.

«Когда у меня появляется возможность с кем-то сразиться, я всегда думаю о том, что могу сделать, чтобы по-настоящему шокировать мир. Так что в случае с Исламом, чтобы шокировать мир, я должен его засабмитить. Вот что, на мой взгляд, произойдёт. Я переведу его на настил и поймаю на сабмишен… Все хороши, но я другой», — приводит слова Топурии журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.