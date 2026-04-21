«По-настоящему дерьмовый боец, просто груша для битья». Илия Топурия — о Нейте Диазе

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия резко высказался в адрес экс-претендента на пояс чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Нейта Диаза.

«Нейт дерётся как дерьмовый боксёр. Диаз — это по-настоящему дерьмовый боец, просто груша для битья», — сказал Топурия на передаче The Ariel Helwani Show.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.