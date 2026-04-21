Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Буду драться с кем угодно». Илия Топурия дал предварительное согласие на бой с Царукяном

Комментарии

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия сообщил, что для него не имеет значения, с кем и когда биться.

«Как я уже говорил во многих интервью, мне предлагали бой с Исламом и Джастином. Я выбрал Ислама, потом мне сказали, что Махачев травмирован и в итоге моим противником будет Гэтжи. Если завтра мне позвонят и скажут, что Джастин травмирован, и предложат бой против Армана, то я соглашусь. Без проблем. Я буду драться с кем угодно и где угодно», — сказал Топурия на передаче The Ariel Helwani Show.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android