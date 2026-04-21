Для турнира UFC в Белом доме будет установлен высший уровень оценки безопасности

Турнир UFC, который пройдёт на территории Белого дома 14 июня, будет сопровождаться масштабными мерами безопасности со стороны федеральных ведомств США, сообщает MMA Fighting.

Сообщается, что для турнира будет установлен высший уровень оценки безопасности — SEAR 1. Уровень SEAR 1, который будет применён к этому турниру UFC, присваивается мероприятиям особой важности национального и международного масштаба, требующим широкого межведомственного участия на федеральном уровне. Аналогичный уровень безопасности, например, получают такие события, как Супербоул. В таких случаях задействуются различные службы: кинологические группы по обнаружению взрывчатки, специалисты по кибербезопасности, команды по досмотру площадки, разведывательные подразделения, а также авиационная и тактическая поддержка.

Для всех мероприятий уровня SEAR 1 DHS формирует Федеральную координационную группу, которая теперь будет работать и на турнире UFC у Белого дома. В её задачи входит координация действий между федеральными, региональными и местными структурами, взаимодействие с властями штатов и муниципалитетов по вопросам безопасности, обеспечение необходимой поддержки по запросам различных ведомств, а также контроль за ситуацией на всех этапах подготовки и проведения мероприятия.