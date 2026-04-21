Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Топурия: не считаю себя лучшим бойцом UFC. Я знаю, что это так
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) грузин Илия Топурия заявил, что именно он является лучшим бойцом организации вне зависимости от весовой категории.

«Я так не считаю. Я знаю, что это так», — сказал Топурия в подкасте Ариэля Хельвани.

Рейтинг Pound-For-Pound UFC:

1. Ислам Махачев (Россия).
2. Илия Топурия (Грузия).
3. Хамзат Чимаев (ОАЭ).
4. Алекс Волкановски (Австралия).
5. Алекс Перейра (Бразилия).
6. Пётр Ян (Россия).
7. Том Аспиналл (Великобритания).
8. Мераб Двалишвили (Грузия).
9. Александр Пантожа (Бразилия).
10. Джошуа Ван (США).

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android