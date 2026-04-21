Топурия: не считаю себя лучшим бойцом UFC. Я знаю, что это так

Чемпион UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) грузин Илия Топурия заявил, что именно он является лучшим бойцом организации вне зависимости от весовой категории.

«Я так не считаю. Я знаю, что это так», — сказал Топурия в подкасте Ариэля Хельвани.

Рейтинг Pound-For-Pound UFC:

1. Ислам Махачев (Россия).

2. Илия Топурия (Грузия).

3. Хамзат Чимаев (ОАЭ).

4. Алекс Волкановски (Австралия).

5. Алекс Перейра (Бразилия).

6. Пётр Ян (Россия).

7. Том Аспиналл (Великобритания).

8. Мераб Двалишвили (Грузия).

9. Александр Пантожа (Бразилия).

10. Джошуа Ван (США).

Материалы по теме Бенеил Дариуш назвал фаворита в бою Топурия — Царукян

Илия Топурия провёл ударную тренировку с Серхио Рамосом