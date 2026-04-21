Илия Топурия назвал условие для боя с Конором Макгрегором

Обладатель титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) грузин Илия Топурия высказался о возможности поединка с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«Это не то, о чём я думаю, но если я получу предложение касательно этого боя… Посмотрим, в каком положении будет находиться Конор. Если он одержит победу, если у него получится хорошо вернуться, а я получу предложение… Посмотрим. Я никогда не закрываю дверь для подобных возможностей. Пусть мы и не на одном уровне сейчас, он популярен, и люди знают о нём», — сказал Топурия в подкасте Ариэля Хельвани.

