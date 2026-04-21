В команде Анкалаева назвали двух приоритетных соперников

Сухраб Магомедов, тренер экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Магомеда Анкалаева, высказался о следующем выступлении россиянина.

«Конкретики по дате и сопернику нет. Из общего числа возможных оппонентов выделяются Пауло Коста или Иржи Прохазка. Встречи с ними могут получиться зрелищными. С остальными Магомед уже дрался, а Доминик Рейес не интересен в силу своего возраста. И это уже организация решит, каким именно должен быть статус поединка: полноценный титул, вакантный или рейтинговый бой. Я никогда в организационные моменты не лез. Разницы нет. Надо просто заниматься своим делом. Дают бой – надо биться. Тогда придёт и пояс, и всё остальное», – приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.