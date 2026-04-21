Илия Топурия объяснил, почему решил готовиться к бою с Гэтжи в США

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия объяснил, почему решил провести подготовку к поединку с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 14 июня в Белом доме, в Соединённых Штатах.

«У меня всё отлично. Я в Майами, наконец-то. Завершаю здесь свою подготовку. Тренируюсь так же, как и всегда.

Почему я прилетел в Майами за два месяца до боя? Я хочу привыкнуть к часовому поясу, к погоде, ко всему… Думаю, что поживу в Майами следующие год-два», — сказал Топурия в подкасте Ариэля Хельвани.

Ранее Топурия назвал условие для боя с Конором Макгрегором.

