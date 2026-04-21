Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камил Гаджиев отреагировал на подписание Чимаева в RAF

Камил Гаджиев отреагировал на подписание Чимаева в RAF
Комментарии

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал подписание чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзата Чимаева в борцовский промоушен Real American Freestyle (RAF).

«Интерес RAF к бойцам UFC растёт. Думаю, что через Армана подписание Хамзата и произошло. И сразу появились люди, которые хотят с Чимаевым побороться. Тот же Бо Никал, например.

Хамзат это тот боец, который максимально использует в ММА борцовскую базу. Максимально! Поэтому просто из ММА ему нет смысла даже бороться. В случае с Хамзатом это должны быть реальные борцы, которые, может быть, просто сейчас на спаде. Например, крутой вольник, который на спаде. Вот такие схватки я бы смотрел», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
«Очень интригует». Американский боец UFC заявил о желании провести схватку с Чимаевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android