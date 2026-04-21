Камил Гаджиев отреагировал на подписание Чимаева в RAF

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал подписание чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзата Чимаева в борцовский промоушен Real American Freestyle (RAF).

«Интерес RAF к бойцам UFC растёт. Думаю, что через Армана подписание Хамзата и произошло. И сразу появились люди, которые хотят с Чимаевым побороться. Тот же Бо Никал, например.

Хамзат это тот боец, который максимально использует в ММА борцовскую базу. Максимально! Поэтому просто из ММА ему нет смысла даже бороться. В случае с Хамзатом это должны быть реальные борцы, которые, может быть, просто сейчас на спаде. Например, крутой вольник, который на спаде. Вот такие схватки я бы смотрел», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.