Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Топурия: Пимблетт доказал в бою с Гэтжи, что он — мелкая сосиска

Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия высказался о поражении британца Пэдди Пимблетта в поединке с американцем Джастином Гэтжи, состоявшемся в январе на турнире UFC 324.

«Да, я был немного удивлён. Удивлён тем, насколько Пэдди на самом деле плох. Я ожидал, что он победит. Я ожидал, что он повалит Джастина, ожидал другого боя… Но то, что он сделал в клетке в этом бою, немного меня удивило. Он доказал, что он — мелкая сосиска.

Сможет ли он вернуться после поражения? Конечно, но сможет ли он улучшить навыки, технику? Это невозможно, ему придётся умереть и родиться заново», — сказал Топурия в подкасте Ариэля Хельвани.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android