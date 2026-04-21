Топурия: Пимблетт доказал в бою с Гэтжи, что он — мелкая сосиска

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия высказался о поражении британца Пэдди Пимблетта в поединке с американцем Джастином Гэтжи, состоявшемся в январе на турнире UFC 324.

«Да, я был немного удивлён. Удивлён тем, насколько Пэдди на самом деле плох. Я ожидал, что он победит. Я ожидал, что он повалит Джастина, ожидал другого боя… Но то, что он сделал в клетке в этом бою, немного меня удивило. Он доказал, что он — мелкая сосиска.

Сможет ли он вернуться после поражения? Конечно, но сможет ли он улучшить навыки, технику? Это невозможно, ему придётся умереть и родиться заново», — сказал Топурия в подкасте Ариэля Хельвани.