Топурия ответил, придётся ли ему оставить титул UFC ради боя с Махачевым

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия ответил, должен ли он оставить титул ради возможного поединка с россиянином Исламом Махачевым.

«Не думаю. Мне позволят его сохранить. Это совершенно другая ситуация по сравнению с той, что была, когда я дрался в полулёгком дивизионе.

Я был честен с UFC. Когда я захотел подняться, я сказал: «Послушайте, я хочу оставить этот пояс, потому что я уже не вернусь в полулёгкий дивизион. Я хочу сменить весовую категорию». Если я поднимусь в полусредний дивизион, всё будет иначе, потому что после боя я вернусь в лёгкий вес», — сказал Топурия в подкасте Ариэля Хельвани.