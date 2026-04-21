Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье сказал, с кем Царукян мог бы провести следующий бой в UFC

Комментарии

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье выступил за организацию реванша в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Арманом Царукяном и поляком Матеушем Гамротом.

«Поставьте его опять против Гамрота. Сделайте это. Это мейн-ивент», — сказал Порье в эфире Depp Waters.

Напомним, поединок Царукяна и Гамрота состоялся в июне 2022 года на турнире UFC on ESPN 38 и завершился победой польского бойца единогласным судейским решением.

Ранее в интервью Царукян объяснил, чем Россия лучше США.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android