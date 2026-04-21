Топурия — о Царукяне: в социальных сетях все гангстеры

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия высказался о первом номере рейтинга россиянине Армане Царукяне.

«Он писал в социальных сетях, если увидит меня в следующий раз, то сделает то, сделает это… Вы знаете, как бойцы себя ведут. Все они – гангстеры. Все они гангстеры, но, когда мы пересекаемся, они улыбаются, они ведут себя скромно, как обычные люди. Но в социальных сетях все гангстеры. Все говорят: «Давай разберёмся на улице». Послушайте, я профессиональный спортсмен, я не уличный боец и не гангстер», — сказал Топурия в подкасте Ариэля Хельвани.

