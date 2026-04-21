Украинец Амосов вошёл в топ-15 рейтинга UFC в полусреднем весе

Обновился рейтинг американского бойцовского промоушена UFC в полусреднем весе (до 77 кг). Бывший чемпион Bellator украинец Ярослав Амосов вошёл в топ-15 дивизиона.

Рейтинг полусреднего веса UFC (топ-15):

Чемпион – Ислам Махачев (Россия).
1. Джек Делла Маддалена (Австралия).
2. Иан Гарри (Ирландия).
3. Майкл Моралес (Эквадор).
4. Белал Мухаммад (США).
5. Карлос Пратес (Бразилия).
6. Шон Брэди (США).
7. Камару Усман (Нигерия).
8. Леон Эдвардс (Великобритания).
9. Хоакин Бакли (США).
10. Габриэл Бонфим (Бразилия).
11. Майк Мэлотт (Канада).
12. Майкл Пейдж (Великобритания).
13. Урош Медич (Сербия).
14. Даниэль Родригес (США).
15. Ярослав Амосов (Украина).

