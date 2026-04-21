«Они не звери». Бадаев раскритиковал отмену битвы взглядов между Чимаевым и Стриклендом

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал заявление руководства UFC об отмене традиционной дуэли взглядов перед боем за титул в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом, который состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Считаю неправильным отменять битву взглядов между Чимаевым и Стриклендом. Это неотъемлемая часть поединков. Просто нужно усилить меры безопасности, но дать бойцам возможность взглянуть в глаза друг другу. Всё-таки они же не какие-то звери, они способны в эмоциональной манере продвинуть свой бой. И пресс-конференции будут интересными. Они будут интереснее, чем сам бой. Считаю, UFC зря идут на такой шаг. Они лишают и зрителей, и себя одной из самых важных составляющих противостояния. Это должно быть интересно. Возможно, в организации передумают и это было сказано на эмоциях. Они же сами себе не враги. Не помню такого прецедента. Так что думаю, что между Чимаевым и Стриклендом всё-таки будет фейс-ту-фейс», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.