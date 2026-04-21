Боксёр Джамбеков рассказал о причинах переезда из России в Австрию

Непобеждённый российский боксёр Умар Джамбеков, представляющий Австрию, рассказал о причинах, вынудивших его семью переехать в другую страну.

«Мы переехали из Чечни в начале 2000-х из-за войны. Причина была в этом. Здесь больше всего нравится то, что можно свободно учиться чему-либо, легче добиваться каких-то целей. В Вене ещё и очень красиво. Но я приехал сюда в четыре года и уже особо не помню, как было в Чечне», — сказал Джамбеков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Умару Джамбекову 28 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году. Всего на его счету 14 побед (10 – нокаутом) и ни одного поражения.