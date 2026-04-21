Топурия: если Гэтжи не пойдёт назад, я нокаутирую его в первом раунде

Топурия: если Гэтжи не пойдёт назад, я нокаутирую его в первом раунде
Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия высказался о предстоящем поединке с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 14 июня на турнире в Белом доме.

«Если он с самого начала боя не пойдёт назад, я нокаутирую его в первом раунде. Я постоянно говорю, что никто не справится с моими навыками в клетке. И когда я это говорю, люди начинают говорить, что заносчивый, но докажите, что я неправ. Докажите. Этого пока не произошло», — сказал Топурия в подкасте Ариэля Хельвани.

Ранее Топурия объяснил, почему готовится к бою с Гэтжи в США.

