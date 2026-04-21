Джамбеков: не хочу и не буду биться с Бетербиевым или Хатаевым

Непобеждённый российский боксёр Умар Джамбеков, представляющий Австрию, высказался о своём отношении к потенциальным боям с Артуром Бетербиевым и Имамом Хатаевым.

«Есть немало боксёров в моём весе, с которыми я мог бы подраться. Но не хочу и не буду биться с чеченцами, с Бетербиевым, Хатаевым, а так выйду против любого, никаких проблем», — сказал Джамбеков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Умару Джамбекову 28 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году. Всего на его счету 14 побед (12 – нокаутом) и ни одного поражения.

