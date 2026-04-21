Экс-чемпион мира Лоуренс Околи провалил тест на допинг, бой с Тони Йокой отменён

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) британец Лоуренс Околи дисквалифицирован за употребление допинга. Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании Queensberry со ссылкой на Добровольное антидопинговое агентство (VADA).

«Прежде чем все начнут представлять себе худшее, после травмы бицепса в прошлом году я получил травму локтя по ходу нынешней подготовки. Прошёл лечение — и теперь мы оказались здесь. Искренне надеюсь, что здравый смысл возобладает.

Конечно, буду сотрудничать со всеми соответствующими организациями, уверен, расследование очистит моё имя. Не буду давать дальнейших комментариев. Спасибо всем за поддержку, скоро увидимся», — прокомментировал новость Околи в социальных сетях.

Напомним, 25 мая в Париже (Франция) Околи должен был провести поединок с французом с Тони Йока.