Топурия — о несостоявшемся бое с Махачевым: в UFC сказали, что Ислам травмирован

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия рассказал о сорвавшихся переговорах по поединку с лидером рейтинга pound-for-pound россиянином Исламом Махачевым на турнире в Белом доме, США.

«Послушайте, не знаю настоящей истории. Первый звонок был от… У меня было два варианта – Ислам и Джастин Гэтжи. И мы сказали, что хотим Ислама, потому что этот бой крупнее. Затем, за день до того, как UFC анонсировали турнир, мне позвонили посреди ночи, разбудили меня и сказали, что Ислам травмирован, что-то случилось с его рукой, не знаю, что именно, а я подерусь с Джастином», — сказал Топурия в подкасте Ариэля Хельвани.