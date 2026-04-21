Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Поединок, который все обсуждают». Кравцов — о бое Субханкулов — Усмонов

«Поединок, который все обсуждают». Кравцов — о бое Субханкулов — Усмонов
Комментарии

Председатель тренерского совета Федерации бокса России (ФБР) Эдуард Кравцов высказался насчёт предстоящего боя между непобеждёнными боксёрами россиянином Артуром Субханкуловым и представителем Таджикистана Баходуром Усмоновым. Их противостояние состоится 24 апреля и возглавит вечер бокса в Республике Башкортостан. Поединок имеет статус претендентского по линии IBF. Бой рассчитан на 12 раундов.

«Бой Субханкулова и Усмонова — это тот поединок между небитыми боксёрами, который обсуждают и ждут. Оба находятся в основных рейтингах. Им есть за что драться. Да и по уровню, и по классу это достаточно равные боксёры. Многое будет зависеть от тактического рисунка боя — кто и что предложит. Знаю, что и Артур, и Баходур провели хорошие лагеря. У обоих были отличные спарринг-партнёры. Шансы в этом противостоянии 50 на 50. По-другому и не оценишь», — приводит слова Кравцова пресс-служба организации.

Артуру 34 года. В профессиональном рекорде Субханкулова 11 побед, из которых пять были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

Баходуру, в свою очередь, 28 лет. Представитель Таджикистана имеет в своём профессиональном рекорде в боксе 12 побед, из которых пять были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android