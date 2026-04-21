Боксёр из Чечни Джамбеков рассказал, как попал в Zuffa Boxing

28-летний непобеждённый австрийский боксёр чеченского происхождения Умар Джамбеков рассказал, как попал в Zuffa Boxing.

«Долго работал с промоутером Томом Лёффлером, его компания сейчас вроде бы перелилась тоже в Zuffa. Он работал с братьями Кличко, Геннадием Головкиным. И Леффлер дружит с Даной Уайтом. И в итоге я через Тома тоже перешёл в Zuffa Boxing», — сказал Умар Джамбеков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Уроженец Чеченской Республики дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году. Всего на его счету 14 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.