Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боксёр из Чечни Джамбеков рассказал, как попал в Zuffa Boxing

Комментарии

28-летний непобеждённый австрийский боксёр чеченского происхождения Умар Джамбеков рассказал, как попал в Zuffa Boxing.

«Долго работал с промоутером Томом Лёффлером, его компания сейчас вроде бы перелилась тоже в Zuffa. Он работал с братьями Кличко, Геннадием Головкиным. И Леффлер дружит с Даной Уайтом. И в итоге я через Тома тоже перешёл в Zuffa Boxing», — сказал Умар Джамбеков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Уроженец Чеченской Республики дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году. Всего на его счету 14 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android